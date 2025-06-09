В Воронежской области упавший БПЛА повредил газопровод

В Воронежской области газопровод был поврежден из-за падения обломков БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, прошедшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свыше 25 беспилотников в восьми муниципалитетах области. На востоке региона в результате падения фрагментов сбитого дрона загорелись лес и сухая трава. Пожар уже ликвидировали.

«В том же городском округе обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления», — написал чиновник.

Он заявил, что подача голубого топлива временно прекращена 22 абонентам.

Губернатор добавил, что в этом же округе у одного дома повреждены крыша, стена и карниз. Также было разбито стекло легкового автомобиля.

В ночь на 9 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников. В Минобороны России заявили, что по 13 БПЛА сбили над Курской и Нижегородской областями, по девять дронов — над Воронежской и Орловской областями, по два беспилотника — над Брянской областью и Чувашией и еще один — над Белгородской областью.

Ранее дрон повредил трубопровод с газом на предприятии в Тульской области.