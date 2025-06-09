Силы ПВО России за ночь сбили 49 беспилотников

МО: за ночь над семью регионами РФ было сбито 49 БПЛА, в том числе над Чувашией

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 49 беспилотников украинского производства в ночь на 9 июня. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение минувшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 49 БПЛА самолетного типа: по 13 — над Курской и Нижегородской областями, по 9 — над Воронежской и Орловской областями, по два БПЛА сбиты над Брянской областью и Чувашской Республикой и один — над Белгородской областью», — приведено в сообщении.

Власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников.

Ранее на Западе предрекли Киеву капитуляцию из-за нового наступления России.