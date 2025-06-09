Два БПЛА упали на территории предприятия в Чувашии

Николаев: два беспилотника упали на территории АО «ВНИИР» в Чувашии

Украинская сторона 9 июня пыталась атаковать беспилотниками Чувашию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Как заявил чиновник, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на территории АО «ВНИИР». Для обеспечения безопасности сотрудников было решено временно приостановить производство.

«Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов», — написал Николаев.

Он отметил, что угрозы для местных жителей нет.

Глава республики добавил, что все службы работают в усиленном режиме, а ситуация находится под полным контролем.

По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили 49 беспилотников украинского производства в ночь на 9 июня. В ведомстве заявили, что по 13 БПЛА сбили над Курской и Нижегородской областями, по девять дронов — над Воронежской и Орловской областями, по два беспилотника — над Брянской областью и Чувашией и еще один — над Белгородской областью.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.