Ночью над Брянской областью были уничтожены два украинских беспилотника

Богомаз: силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны России обнаружены и уничтожены два вражеских БПЛА самолетного типа», — написал он.

В результате атак никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было, на месте осуществляют работу оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим доблестным защитникам!» — поблагодарил Богомаз российских военнослужащих.

Также украинская сторона 9 июня пыталась атаковать беспилотными летательными аппаратами Чувашию, об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

По данным Минобороны России, средства ПВО РФ уничтожили и перехватили 49 беспилотников ВСУ в ночь на 9 июня. В ведомстве заявили, что по 13 БПЛА сбили над Курской и Нижегородской областями, по девять дронов — над Воронежской и Орловской областями, по два беспилотника — над Брянской областью и Чувашией и еще один — над Белгородской областью.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.