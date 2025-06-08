Командира наступающего в Днепропетровской области полка представили к званию Героя России

Командир танкового полка, наступающего в Днепропетровской области, Евгений Дараев представлен к званию Героя России. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-1» командир танковой дивизии, генерал-майор Александр Нилов.

По его словам, благодаря своим нестандартным действиям Дараев «освободил больше всех в дивизии населенных пунктов».

«Его полк вышел на границу Днепропетровской области, провоцировал там противника... Представил его к званию Героя России», — сказал Нилов.

8 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на сегодняшний день свыше 400 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых награждены боевыми орденами и медалями. При этом глава оборонного ведомства отметил, что более 330 российских военнослужащих удостоены звания Героя РФ.

17 апреля президент РФ Владимир Путин присвоил звание героя России главному врачу больницы в городе Алешки Херсонской больницы Владимиру Харлану. Золотую звезду Героя России из рук президента он получил 22 мая.

Ранее Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО.