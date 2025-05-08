В Минобороны рассказали, сколько бойцов СВО стали Героями России

Звания Героя Российской Федерации удостоены свыше 330 военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день более 400 тыс. офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых награждены боевыми орденами и медалями, свыше 330 — удостоены звания Героя РФ», — написал он в статье к 80-летию Великой Победы.

Белоусов также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны подвиги более 11,6 тыс. человек были отмечены званием Героя Советского Союза.

Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание «Герой Чеченской Республики» восьмерым участникам СВО.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в России запускается программа «Народный герой», целью которой станет признание и поощрение обычных людей мирных профессий, отличившихся в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее министр обороны вручил награды женщинам, отличившимся на СВО.