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В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Миляев: опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в Telegram-канале, что на территории региона объявлен режим опасности атаки беспилотников.

«Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:02 мск.

Ранним утром 6 июня Миляев сообщил об уничтожении украинских беспилотников на территории региона.

7 июня в результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден частный дом и автомобиль. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожила девять дронов над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском. Минобороны отчиталось в общей сложности о 36 сбитых аппаратах в пяти регионах Центрального федерального округа. Из-за атаки столичные аэропорты несколько раз вводили режим «Ковер».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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