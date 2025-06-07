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Очевидцы сообщили о взрывах в Тульской области

SHOT: очевидцы сообщили о нескольких взрывах в Новомосковске Тульской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Жители Новомосковска Тульской области сообщили о взрывах в городах, предварительно, из-за работы ПВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как рассказали изданию местные жители, они слышали от пяти до восьми взрывов над городом. В небе были видны вспышки. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Официальных комментариев от властей региона на момент публикации не было.

До этого в поселке Разумное Белгородской области при налете БПЛА пострадал местный житель. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль.

Гладков также сообщил, что ВСУ ударили по 11 населенным пунктам Белгородской области, при этом пострадали четыре человека. В частности, в селе Верхние Лубянки после удара двух БПЛА по стоянке предприятия трое мужчин были госпитализированы с минно-взрывными травмами. Кроме того, были повреждены два автобуса. А в селе Новоалександровка при детонации дрона женщина получила баротравму.

Ранее губернатор Московской области рассказал об отражении атаки беспилотников.

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