В Липецкой области девять часов действовал режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности в Липецкой области был отменен спустя девять часов после введения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Желтый уровень опасности в регионе действовал с 22:21 7 июня по 7:19 8 июня.

3 июня в Липецкой области сообщали об атаках дронов и взрывах в 19-м микрорайоне города и в селе Косыревка.

В ночь на 8 июня силы противовоздушной обороны России сбили 61 дрон Вооруженных сил Украины в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях, Москве и Крыму.

В результате падения беспилотника в Новомосковске Тульской области произошло возгорание на заводе «Азот». Пожар уже потушен, однако в результате инцидента пострадали два человека.

Ранее ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro в зоне СВО.