ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro в зоне СВО

Российские дроны уничтожили бронемашину MaxxPro в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли комбинированный удар по бронемашине MaxxPro украинских боевиков на южно-донецком направлении», — сообщили в ведомстве.

Для уничтожения цели был использован барражирующий боеприпас «Ланцет», а также FPV-дрон.

До этого российские беспилотники уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Запорожской области. Позицию противника удалось выявить при помощи разведки, проводимой беспилотниками.

Недавно появились кадры, снятые дроном, на которых можно увидеть тройной ракетный удар по Херсонской военно-гражданской администрации. Первый замглавы местного облсовета Юрий Соболевский заявил, что здание уже давно не использовалось ни в военных, ни в гражданских целях, поскольку уже становилось целью ударов.

Ранее российские военные начали применять новые дроны-камикадзе для ударов по Украине.