Жители Липецкой области сообщили о взрывах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«О взрывах в небе сообщают местные жители. Они говорят, что первые звуки услышали в 00:20 в 19-м микрорайоне города и в селе Косыревка», — говорится в сообщении.

Официальной информации от региональных властей об атаках ВСУ на момент публикации не поступало.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что три объекта культурного наследия получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по центру Курска 30 мая.

За день до этого украинские дроны атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее ВСУ повредили высоковольтное оборудование в Запорожской области.