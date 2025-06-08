На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе произошло возгорание на заводе после падения БПЛА

После падения беспилотника в Новомосковске загорелся завод «Азот»
close
Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате падения беспилотника в Новомосковске Тульской области произошло возгорание на заводе «Азот». Об этом рассказал глава региона Дмитрий Миляев.

«Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано», — сообщил он.

Миляев добавил, что в результате произошедшего пострадали два человека. Однако их жизни ничего не угрожает.

До этого в поселке Разумное Белгородской области при налете БПЛА пострадал местный житель. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Водитель получил осколочное ранение, отметил он.

Незадолго до того Гладков сообщил, что ВСУ ударили по 11 населенным пунктам Белгородской области, при этом пострадали четыре человека. В частности, в селе Верхние Лубянки после удара двух БПЛА по стоянке предприятия трое мужчин были госпитализированы с минно-взрывными травмами.

Ранее в Рязани обломок беспилотника упал на жилой дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами