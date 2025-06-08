В российском регионе произошло возгорание на заводе после падения БПЛА

В результате падения беспилотника в Новомосковске Тульской области произошло возгорание на заводе «Азот». Об этом рассказал глава региона Дмитрий Миляев.

«Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано», — сообщил он.

Миляев добавил, что в результате произошедшего пострадали два человека. Однако их жизни ничего не угрожает.

До этого в поселке Разумное Белгородской области при налете БПЛА пострадал местный житель. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Водитель получил осколочное ранение, отметил он.

Незадолго до того Гладков сообщил, что ВСУ ударили по 11 населенным пунктам Белгородской области, при этом пострадали четыре человека. В частности, в селе Верхние Лубянки после удара двух БПЛА по стоянке предприятия трое мужчин были госпитализированы с минно-взрывными травмами.

Ранее в Рязани обломок беспилотника упал на жилой дом.