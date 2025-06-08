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В Госдуме заявили, что удара ВСУ по российской ядерной триаде не было

Депутат Затулин: удара ВСУ по ядерной триаде не было
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Global Look Press

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что удары Вооруженных сил Украины не были направлены по стратегической ядерной триаде России. Его слова привел Telegram-канал ведущего радио «Комсомольская правда» Ивана Панкина.

Затулин уточнил, что пораженные аэродромы использовались военно-морской авиацией, а размещенные там самолеты в прошлом были ракетоносцами флота. По его словам, это не стратегические бомбардировщики типа «Белый лебедь», которые входят в состав ядерных сил страны.

Он подчеркнул, что не собирается преуменьшать значение произошедшего, назвав случившееся ущербом. При этом депутат отметил, что хотя пострадавшие самолёты теоретически могли бы нести ядерное оружие, в настоящее время они для этого не используются.

1 июня Киев провел масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Ивановской, Мурманской, Рязанской, Амурской и Иркутской областях. Всего было использовано 117 дронов, которые скрытно доставили на территорию РФ и разместили в замаскированных мобильных укрытиях.

Ранее генерал ФСБ увидел примитивный принцип в операции ВСУ «Паутина».

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