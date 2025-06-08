В Госдуме заявили, что удара ВСУ по российской ядерной триаде не было

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что удары Вооруженных сил Украины не были направлены по стратегической ядерной триаде России. Его слова привел Telegram-канал ведущего радио «Комсомольская правда» Ивана Панкина.

Затулин уточнил, что пораженные аэродромы использовались военно-морской авиацией, а размещенные там самолеты в прошлом были ракетоносцами флота. По его словам, это не стратегические бомбардировщики типа «Белый лебедь», которые входят в состав ядерных сил страны.

Он подчеркнул, что не собирается преуменьшать значение произошедшего, назвав случившееся ущербом. При этом депутат отметил, что хотя пострадавшие самолёты теоретически могли бы нести ядерное оружие, в настоящее время они для этого не используются.

1 июня Киев провел масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Ивановской, Мурманской, Рязанской, Амурской и Иркутской областях. Всего было использовано 117 дронов, которые скрытно доставили на территорию РФ и разместили в замаскированных мобильных укрытиях.

Ранее генерал ФСБ увидел примитивный принцип в операции ВСУ «Паутина».