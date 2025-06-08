В МИД РФ заявили о появлении новых чувствительных ракетных угроз

Москва вынуждена реагировать на появление чувствительных ракетных угроз, при этом определение параметров реагирования остается прерогативой Минобороны и руководства РФ. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью для ТАСС.

«Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз», — подчеркнул дипломат.

Перед этим Рябков указал на наращивание США деятельности по развертыванию ракет средней и меньшей дальности и заявил, что в этой связи Россия вынуждена отказаться от введенного в 2019 году одностороннего моратория на развертывание таких вооружений.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. В ответ Россия также вышла из договора.

20 февраля того же года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства ядерного сдерживания, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении (то есть США).

28 июня 2024 года президент РФ заявил, что Россия должна начать производить собственные РСМД в ответ на использование США таких ракет во время военных учений в Дании и на Филиппинах. В июле 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что промышленность РФ готова к производству ракет средней и меньшей дальности.

Под РСМД имеются в виду все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

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Ранее Путин утвердил обновленную ядерную доктрину.