Путин заявил о готовности России возобновить производство двух типов ракет

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность возобновления Россией производства ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление последовало на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Президент России напомнил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и заявлениями американской стороны о начале их производства Россия тоже считает себя вправе начать опытно-конструкторские разработки, а в будущем и производство ракет этого типа.

По словам президента, с точки зрения возможностей промышленности Россия к этому готова.

До того Владимир Путин уже выступал со схожими заявлениями. Так, 28 июня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ он выразил беспокойство возможным размещением США своих ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира. Он также отметил, что РФ необходимо начать производство этого вида вооружений.

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