Французский политик заявил, что Франция сошла с ума

Франция сошла с ума, если переориентирует крупнейшего производителя автомобилей на выпуск беспилотников на Украине. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Мы больше не производим автомобили во Франции, но крупнейший французский автопроизводитель собирается оснащать производственную линию на Украине. Когда же мы остановим это абсурдное безумие? Когда же мы остановим этих французских могильщиков?» — заявил политик.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что некий французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Глава французского военного ведомства отметил, что производитель объединит усилия с французской оборонной компанией, на базе которой будут оснащены производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны.

Также Лекорню заявил, что выгоду от этого получат якобы не только украинцы, но и французская армия.

Кроме того, на днях стало известно, что французское правительство предоставит Украине государственные финансовые гарантии на сумму €1,5 млрд для финансирования закупок оборонной продукции у французских производителей.

Ранее глава МО Франции заявил об отсутствии табу на поставку оружия Украине.