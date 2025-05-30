Глава МО Франции заявил об отсутствии табу на поставку оружия Украине

Франция поставит Украине дополнительные гаубицы Caesar и другие вооружения на €200 млн. Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню, передает Reuters.

По словам главы французского военного ведомства, к уже переданным 18 гаубицам добавят еще 12 орудий. Кроме того, планируется отправить в Польшу еще 150 французских инструкторов для обучения 600 украинских солдат ежемесячно.

Лекорню подчеркнул, что Париж среди прочего рассматривает передачу Украине боевой авиации.

«Никаких табу нет», — заключил глава МО Франции.

29 мая первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Вашингтон ожидает предложений Москвы относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Парламентарий посоветовал США надавить на своих союзников по блоку НАТО, Европейскому cоюзу, чтобы они прекратили поставлять Украине вооружение и военную технику.

Ранее в США объяснили нежелание Украины заключать мир с Россией.