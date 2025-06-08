При атаке БПЛА на Тульскую область пострадали люди

При налете беспилотников на Тульскую область пострадали два местных жителя. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, их жизни находятся вне опасности.

«Дежурные силы ПВО (противовоздушной обороны) Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налетов», — отметил глава региона.

До этого Миляев написал о том, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников. Вскоре жители Новомосковска сообщили о взрывах в городе. Они слышали от пяти до восьми хлопков. Кроме того, в небе были видны вспышки. Очевидцы заявили, после налета дронов произошло возгорание на территории комбината «Азот» (крупнейшего российского производителя аммиака и азотных удобрений).

Ранее в Севастополе ввели два новых сигнала об опасности.