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МО РФ прокомментировало затягивание Украиной обмена телами бойцов и военнопленными

Минобороны РФ: причина затягивания сроков обмена пленными и телами неизвестна
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российской стороне неизвестна причина, по которой Украина затягивает сроки обмена телами солдат и военнопленными. Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вместе с тем, до настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено», — сказал он.

По словам замминистра, представители украинской контактной группы не прибыли на место встречи.

Как отметил Фомин, Россия рассчитывает, что в ближайшее время украинские власти смогут принять необходимые решения по обмену. Вместе с тем он подчеркнул, что РФ подтверждает готовность выполнить все имеющиеся договоренности.

Также генерал-полковник заявил, что Российская Федерация при обсуждении с украинской стороной обмена пленными и передачи тел военнослужащих отмечала готовность решать эти вопросы в приоритетном порядке и максимально оперативно.

7 июня глава российской переговорной делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

При этом на Украине заявили, что дата передачи тел военных «не была согласована», а российская сторона якобы прибегла к односторонним действиям.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела солдат ВСУ.

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