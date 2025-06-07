В переговорной группе РФ сообщили, что Украина не подтвердила проведение обмена

Украина не подтвердила проведение обмена телами и пленными сегодня и перенесла его на неопределенный срок. Об этом заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, передает ТАСС.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Украина без объяснения причин отказалась принимать 6000 тел военных. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, приказ не забирать их отдал лично президент страны Владимир Зеленский.

При этом на Украине эту информацию назвали не соответствующей действительности.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

Ранее тела украинских военных для обмена привезли в Брянскую область.