«Личный приказ Зеленского»: Украина отказалась забирать тела погибших бойцов ВСУ

Mash сообщил, что Украина без объяснения причин отказалась принимать 6000 тел погибших бойцов ВСУ. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, приказ не забирать их отдал лично президент страны Владимир Зеленский. В украинском координационном штабе при этом заявили, что обмен только готовится и процедура еще не начиналась. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украина отказалась принимать тела своих погибших военных в рамках обмена, о котором договорились на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Россия собирается на Украину отправить 6000 тел. Для транспортировки их поместят в специальные гробы и контейнеры, вместимость которых составляет примерно два метра в длину и 0,5 м в ширину с учетом мешков для тел и пространства. Таким образом, в фуру поместятся порядка 20–40 погибших.

«Из Ростова, где находятся специальные рефрижераторные ангары для хранения тел погибших, 150 специализированных машин перевезут их на границу с Белоруссией. Это в семь раз больше, чем в прошлые разы — тогда для этого использовали 15–20 машин», — говорится в публикации.

Представитель парламентской группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев рассказал Mash, что процедура обмена отработана и к ней уже все готово. Россия, по его словам, согласна осуществить обмен «в любую минуту» .

«Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — уточнил Telegram-канал.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в беседе с RT заявил, что приказ не забирать тела отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.

На Украине при этом информацию об отказе Киева принимать тела официально пока не подтверждали . Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что процедура еще не началась, и заявил о готовности выполнить договоренности по обмену телами погибших военных, даже в формате «всех на всех».

Киев потратит 180 млрд рублей

Ранее российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, что за 6000 тел военнослужащих ВСУ, которые Россия передаст Украине, Киев будет вынужден заплатить семьям погибших 180 млрд рублей, так как за каждого власти страны обещают выплату в 30 млн в рублевом эквиваленте.

При этом, по словам депутата Верховной рады Юлии Яцык, подлежащие обмену 6000 тел украинских военных еще не учтены в официальных сведениях о потерях.

«Гибель этих людей еще не установлена, и они будут вноситься [в официальные списки]», — уточнила парламентарий.

Яцык добавила, что необходимо будет провести генетический анализ, опознание и юридическое оформлении тел бойцов ВСУ, а это существенно повлияет на работу учреждений судебно-медицинской экспертизы.

Договоренности об обмене

В рамках второго раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся 2 июня, Россия и Украины договорились о масштабном обмене военнопленным. Стороны приняли решение обменять тяжелораненых и тяжелобольных военных по принципу «всех на всех», а также солдат в возрасте 18–25 лет.

«Передаем 6000 замороженных тел». О чем Россия и Украина договорились на второй встрече В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию... 02 июня 20:01

Дополнительно, как сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, Москва решила «в одностороннем порядке» передать Киеву тела 6000 украинских военных.

«Они (тела. — «Газета.Ru») хранились у нас. Мы всех, кого могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Я не знаю, есть ли какие-то в нашу сторону <...> если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем», — заявил Мединский.

Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров в свою очередь заявил, что Украина также передаст России 6000 тел.

Официально дата обмена не объявлялась, однако 4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что процедура начнется «в ближайшее время».