«Личный приказ Зеленского»: Украина отказалась забирать тела погибших бойцов ВСУ

Украина отказалась принимать тела своих погибших военных в рамках обмена, о котором договорились на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, Россия собирается на Украину отправить 6000 тел. Для транспортировки их поместят в специальные гробы и контейнеры, вместимость которых составляет примерно два метра в длину и 0,5 м в ширину с учетом мешков для тел и пространства. Таким образом, в фуру поместятся порядка 20–40 погибших.
«Из Ростова, где находятся специальные рефрижераторные ангары для хранения тел погибших, 150 специализированных машин перевезут их на границу с Белоруссией. Это в семь раз больше, чем в прошлые разы — тогда для этого использовали 15–20 машин», — говорится в публикации.
Представитель парламентской группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев рассказал Mash, что процедура обмена отработана и к ней уже все готово. Россия, по его словам, согласна осуществить обмен «в любую минуту».
«Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — уточнил Telegram-канал.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в беседе с RT заявил, что приказ не забирать тела отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.
На Украине при этом информацию об отказе Киева принимать тела официально пока не подтверждали. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что процедура еще не началась, и заявил о готовности выполнить договоренности по обмену телами погибших военных, даже в формате «всех на всех».
Киев потратит 180 млрд рублей
Ранее российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, что за 6000 тел военнослужащих ВСУ, которые Россия передаст Украине, Киев будет вынужден заплатить семьям погибших 180 млрд рублей, так как за каждого власти страны обещают выплату в 30 млн в рублевом эквиваленте.
При этом, по словам депутата Верховной рады Юлии Яцык, подлежащие обмену 6000 тел украинских военных еще не учтены в официальных сведениях о потерях.
«Гибель этих людей еще не установлена, и они будут вноситься [в официальные списки]», — уточнила парламентарий.
Яцык добавила, что необходимо будет провести генетический анализ, опознание и юридическое оформлении тел бойцов ВСУ, а это существенно повлияет на работу учреждений судебно-медицинской экспертизы.
Договоренности об обмене
В рамках второго раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся 2 июня, Россия и Украины договорились о масштабном обмене военнопленным. Стороны приняли решение обменять тяжелораненых и тяжелобольных военных по принципу «всех на всех», а также солдат в возрасте 18–25 лет.
Дополнительно, как сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, Москва решила «в одностороннем порядке» передать Киеву тела 6000 украинских военных.
«Они (тела. — «Газета.Ru») хранились у нас. Мы всех, кого могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Я не знаю, есть ли какие-то в нашу сторону <...> если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем», — заявил Мединский.
Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров в свою очередь заявил, что Украина также передаст России 6000 тел.
Официально дата обмена не объявлялась, однако 4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что процедура начнется «в ближайшее время».