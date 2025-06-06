На Украине опровергли отказ принимать тела бойцов ВСУ

На Украине заявили, что информация об отказе принимать тела украинских военных, не соответствует действительности. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что никакого начала обмена телами погибших еще не было. В украинском штабе заявили о готовности выполнить договоренности по обмену телами погибших военных, даже в формате «всех на всех».

Информацию о том, что украинская сторона отказалась принимать тела погибших солдат ВСУ, опубликовал Telegram-канал Mash. Утверждалось, что представители РФ приезжал на границу с Украиной для передачи тел, однако Киев отказался принимать их без объяснения причин.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

Ранее в США оценили договоренности России и Украины об обмене пленными.