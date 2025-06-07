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Тела украинских военных для обмена привезли в Брянскую область

ТАСС: рефрижераторы с телами для передачи Украине находятся в Брянской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Рефрижераторы с телами военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Россия готова передать Украине в рамках договоренностей, находятся в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Рефрижераторы — в Брянской области», — сообщил собеседник агентства.

7 июня помощник президента России, глава российской делегации на прошедших в Стамбуле российско-украинских переговорах Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыли на место обмена.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве заявили, что Умеров и Мединский встретились до начала переговоров в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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