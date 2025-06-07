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Мединский раскрыл подробности передачи Украине тел военнослужащих ВСУ

Мединский: Украина вместе с телами военнослужащих ВСУ получит их документы
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вместе с телами военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киеву будут переданы документы военнослужащих. Об этом сообщил глава российской переговорной делегации в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«В полном соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями мы подготовили более 6 тысяч тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрижераторах, замороженных, и в специальных вагонах, в форме ВСУ, многие из них с документами, для передачи украинской стороне», — сказал помощник российского лидера.

Незадолго до этого Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа.

В ходе переговорного процесса стороны обменялись своими версиями меморандума об условиях прекращения огня, а также достигли ряда договоренностей. В частности, РФ и Украина обязались провести обмен тяжелобольными военнопленными, лицами в возрасте до 25 лет, а также телами погибших по формуле «6000 на 6000».

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела погибших солдат ВСУ.

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