На подлете к Москве сбили 10 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», — написал он.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, отметил Собянин.
Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас ограничения уже сняты.
Ночью в Энгельсе сбитый дрон повредил жилой дом.
До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Старые Юрковичи получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников.
Ранее губернатор Саратовской области рассказал о пожаре в Энгельсе.