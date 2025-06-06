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На подлете к Москве сбили 10 беспилотников

Собянин сообщил о 10 сбитых БПЛА, атаковавших Москву
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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», — написал он.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, отметил Собянин.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас ограничения уже сняты.

Ночью в Энгельсе сбитый дрон повредил жилой дом.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Старые Юрковичи получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников.

Ранее губернатор Саратовской области рассказал о пожаре в Энгельсе.

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