Ограничения введены во Внуково, Домодедово и Жуковском

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Внуково

В московском аэропорту Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, это связано с обеспечением безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Калуги, Саратова, Домодедово и Жуковский.

По последним данным мэра Москвы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны сбили уже десять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, подчеркнул он.

Ночью в Энгельсе сбитый дрон повредил жилой дом.

Ранее в Энгельсе начался масштабный пожар после атаки беспилотников.