Ограничения введены во Внуково, Домодедово и Жуковском

В московском аэропорту Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, это связано с обеспечением безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Калуги, Саратова, Домодедово и Жуковский.
По последним данным мэра Москвы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны сбили уже десять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, подчеркнул он.
Ночью в Энгельсе сбитый дрон повредил жилой дом.
Ранее в Энгельсе начался масштабный пожар после атаки беспилотников.