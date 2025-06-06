Военкор сообщил о подготовке атаки ВСУ на Белгородскую область в День России

Сладков: Украина планирует атаковать Белгородскую область в День России

Украина планирует атаковать Белгородскую область в День России, 12 июня. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что о подобных планах говорит концентрация Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

«А в этом есть что-то необычное? Мы предупреждены, мы готовимся, фактор внезапности в арсенале врага отсутствует», — написал военкор.

6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами здание Октябрьского районного суда в Белгороде, когда там находился глава региона Вячеслав Гладков.

Накануне сообщалось, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате был ранен водитель. У мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени, уточнил глава региона. Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Как сообщал губернатор, за 5 июня ВСУ выпустили 75 снарядов и 79 беспилотных летательных аппаратов по 30 населенным пунктам в Белгородской области. Он рассказал, что из-за действий украинских войск были повреждены четыре транспортных средства и восемь частных домовладений.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских БПЛА пострадали три мирных жителя.