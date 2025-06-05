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Украинские войска за сутки выпустили десятки БПЛА по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 79 беспилотников
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 75 снарядов и 79 беспилотных летательных аппаратов по 30 населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что из-за действий украинских войск были повреждены четыре транспортных средства и восемь частных домовладений.

«В Грайворонском муниципальном округе по поселкам Горьковский, Хотмыжск, селам Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов <...> и совершены атаки четырех беспилотников», — говорится в заявлении.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по семи населенным пунктам в Краснояружском районе. Целями стали села Поповка, Вязовое, Демидовка, Графовка и Колотиловка, поселок Прилесье, хутор Высокий. Всего здесь зафиксировали атаки с применением 11 дронов и 45 снарядов.

По словам Гладкова, два украинских БПЛА атаковали по одному селу в Борисовском и Белгородском районах. В Валуйском округе ударам 11 беспилотников подверглись шесть населенных пунктов.

«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка выпущено два боеприпаса <...> и совершены атаки 31 беспилотника», — добавил губернатор.

Он уточнил, что ВСУ выпустили еще 10 дронов по трем населенным пунктам в Волоконовском районе. Столько же летательных аппаратов были уничтожены в небе над Чернянским, Красненским и Красногвардейским районами, Новооскольским округом.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских БПЛА пострадали три мирных жителя.

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