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В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: в Белгородском селе из-за удара FPV-дрона ранен мужчина
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Inna Varenytsia/Reuters

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль. Местный житель получил ранение, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени, уточнил глава региона. Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ.

«После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сказано в посте.

Машина посечена осколками, также повреждено остекление в двух частных домах, добавил Гладков.

Как сообщал губернатор, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 75 снарядов и 79 беспилотных летательных аппаратов по 30 населенным пунктам в Белгородской области. Он рассказал, что из-за действий украинских войск были повреждены четыре транспортных средства и восемь частных домовладений.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по семи населенным пунктам в Краснояружском районе. Целями стали села Поповка, Вязовое, Демидовка, Графовка и Колотиловка, поселок Прилесье, хутор Высокий. Всего здесь зафиксировали атаки с применением 11 дронов и 45 снарядов.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских БПЛА пострадали три мирных жителя.

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