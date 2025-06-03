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Несколько человек получили ранения в Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ

Гладков: 3 человека ранены в Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Двое мужчин и женщина получили ранения в Белгородской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по коммерческому объекту и частному дому. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Таврово ранены двое мужчин.

«У одного — осколочные ранения лица и плеча, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Еще один дрон ударил по частному дому в селе Новая Нелидовка. Ранена женщина», — написал он.

По словам Гладкова, бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницу.

2 июня Гладков сообщил, что в поселке Майский Белгородской области на территории частного предприятия взорвался беспилотник.

1 июня стало известно, что украинские дроны атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.

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