Жаданова: ни один житель Русского Поречного не выжил при оккупации ВСУ

Никому из жителей села Русское Поречное в Курской области не удалось выжить во время оккупации населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова, пишет ТАСС.

«В общей сложности, из села Русское Поречное не выжил ни один человек», — сказала она во время международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области».

По словам Жадановой, населенные пункты Пореченского сельсовета оказались в оккупации с первых дней вторжения ВСУ в российский регион. На тот момент на территории сельсовета проживало 92 человека. В первые месяцы десяти жителям удалось выехать, еще 24 человека числятся пропавшими без вести. Остальным не удалось выжить.

Войска украинской армии вторглись на территорию Курской области в начале августа 2024 года.

26 апреля этого года президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих ВС РФ с полным освобождением региона от украинских оккупантов и выразил им благодарность за службу и успешное выполнение боевых задач. Глава государства отметил, что полный разгром противника в Курской области создает условия для продвижения российских войск на других важных участках фронта.

Путин также заявил, что все каратели в рядах ВСУ, которые совершали преступления в отношении мирных граждан Курской области, понесут заслуженное наказание.

Ранее Хинштейн рассказал, судьба скольких жителей курского приграничья до сих пор остается неизвестной.