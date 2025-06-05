Судьба более 570 жителей курского приграничья до сих пор остается неизвестной

Судьба более 570 человек из приграничных районов Курской области до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в отчете о результатах деятельности правительства области за 2024 год, передает ТАСС.

«К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям», — заявил он на публичном мероприятии.

24 мая врио губернатора лично встретил в Курске автобус с освобожденными из украинского плена жителями региона. По словам Хинштейна, 18 человек прибыли на территорию одного из пунктов временного размещения. Нескольких из них сразу встретили родственники, отметил врио губернатора. Еще двух человек доставили на скорой помощи в больницу.

До этого Хинштейн рассказал, что в Курской области удалось установить местонахождение 1290 человек, которые ранее считались пропавшими после военных действий на приграничной территории. По его словам, еще о примерном местонахождении 421 жителя появилась достоверная информация.

Ранее в России предложили расширить буферную зону для Курской области.