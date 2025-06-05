На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судьба более 570 жителей курского приграничья до сих пор остается неизвестной

Хинштейн: сведений о местонахождении 576 жителей курского приграничья пока нет
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Судьба более 570 человек из приграничных районов Курской области до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в отчете о результатах деятельности правительства области за 2024 год, передает ТАСС.

«К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям», — заявил он на публичном мероприятии.

24 мая врио губернатора лично встретил в Курске автобус с освобожденными из украинского плена жителями региона. По словам Хинштейна, 18 человек прибыли на территорию одного из пунктов временного размещения. Нескольких из них сразу встретили родственники, отметил врио губернатора. Еще двух человек доставили на скорой помощи в больницу.

До этого Хинштейн рассказал, что в Курской области удалось установить местонахождение 1290 человек, которые ранее считались пропавшими после военных действий на приграничной территории. По его словам, еще о примерном местонахождении 421 жителя появилась достоверная информация.

Ранее в России предложили расширить буферную зону для Курской области.

Все новости на тему:
Обмены пленными с Украиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами