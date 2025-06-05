Стало известно о массированном ударе по военному аэродрому в Харьковской области

Военный аэродром в городе Чугуеве Харьковской области подвергся массированному ракетному удару. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

Подробности произошедшего не уточняются.

Об ударе по городу также сообщило украинское издание «Страна.ua».

1 июня в Минобороны РФ сообщили, что расчет «Искандер-М» ударил по пункту запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия в Харьковской области. Целью стал аэродром в населенном пункте Чугуев.

3 июня военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные смогли продвинуться почти на полкилометра вглубь обороны украинской армии в районе населенного пункта Каменка в Харьковской области. По его словам, это стало возможно после того, как были уничтожены позиции ВСУ западнее Каменки в Купянском районе.

Ранее на Украине обеспокоились эффективностью линии обороны ВСУ в Харьковской области.