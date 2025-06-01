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На Украине обеспокоились эффективностью линии обороны ВСУ в Харьковской области

Марочко: в Киеве обеспокоены эффективностью линии обороны ВСУ под Харьковом
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командование украинской армии обеспокоено качеством линии обороны в Харьковской и Сумской областях. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Под руководством главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в сухопутных войсках прошло срочное оперативное совещание о положении дел в районах Харьковской и Сумской областей, отметил Марочко.

«Поскольку больно стремительно начали продвигаться наши войска, а также появились определенные вопросы к тем, кто строил фортификационные и оборонительные сооружения на протяжении очень длительного времени», — продолжил он.

Эти сооружения оказались малоэффективными, а на некоторых участках не имели никакого военного обоснования, добавил эксперт.

30 мая военный корреспондент Александр Коц заявил, что установление контроля над Кондрашовкой в Харьковской области позволило российским войскам перерезать ключевую трассу снабжения группировки ВСУ в районе Купянска. Освобождение села блокирует одну из дорог, по которой шло обеспечение Купянского гарнизона, пояснил он. По мнению Коца, на этом направлении вероятно продвижение российских подразделений на юг — к населенным пунктам Радьковка, Московка и Соболевка. Через последний проходит стратегическая трасса на Харьков, критичная для снабжения ВСУ.

Ранее Белоусов сообщил о потерях и массовом бегстве солдат ВСУ в Харьковской области.

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