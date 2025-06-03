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Российские бойцы на полкилометра вклинились в оборону ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС РФ продвинулись на 500 метров вглубь обороны ВСУ под Каменкой
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные смогли продвинуться почти на полкилометра вглубь обороны украинской армии в районе населенного пункта Каменка в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, это стало возможно после того, как были уничтожены позиции ВСУ западнее Каменки в Купянском районе. Прорыв прошел на участке фронта протяженностью около двух километров.

Эксперт добавил, что украинская сторона пытается сдержать наступление российской армии, нанося удары с флангов с помощью беспилотников и проводя контратаки по передовым подразделениям.

1 июня расчет «Искандер-М» ударил по пункту запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия в Харьковской области. Были уничтожены шесть пусковых установок для запуска беспилотников, восемь единиц автомобильной техники.

До этого сообщалось, что командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили при помощи фугасных авиационных бомб (ФАБ) на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области.

Ранее стало известно об ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области.

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