МО: ВС России нанесли «Искандерами» удар по установкам для запуска БПЛА в Чугуеве

Расчет «Искандер-М» ударил по пункту запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Целью стал аэродром в населенном пункте Чугуев.

«В результате точечного ракетного удара уничтожены: шесть пусковых установок для запуска беспилотников, восемь единиц автомобильной техники, около 30 единиц БПЛА «Камикадзе»», — говорится в сообщении.

30 мая координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России ударили по авиабазе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Арциз Одесской области. Было слышно не менее десяти взрывов.

До этого сообщалось, что командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили при помощи фугасных авиационных бомб (ФАБ) на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области.

Ранее российские войска ударили по цеху производства беспилотников ВСУ.