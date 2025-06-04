На побережье Черного моря объявлена ракетная опасность

МЧС объявило ракетную опасность на побережье Черного моря. Оповещение об опасности появилось в приложении ведомства.

В связи с ожидаемой атакой граждан просят отойти от окон и, по возможности, пройти в подземные помещения или укрытия.

24 мая в Курской области объявили ракетную опасность.

17 мая в Курской области включали оповещающую о ракетной опасности сирену семь раз за сутки. Согласно публикациям оперштаба, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа. Он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

16 мая ракетная опасность объявлялась в Крыму. Власти предупредили жителей, что в Севастополе на время действия тревоги будет приостановлена работа общественного транспорта, в том числе морского.

Ранее в Новороссийске была объявлена ракетная опасность.