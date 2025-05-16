Жителей Крыма предупредили о ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны», — отмечается в сообщении.

Ранним утром 16 мая жители южного побережья Крыма услышали серию громких взрывов. Как сообщили очевидцы, около пяти часов утра в районе Ялты в небе прозвучало не менее пяти хлопков. По словам местных жителей, были видны яркие вспышки, а звуковая волна оказалась настолько сильной, что сработали сигнализации автомобилей. Подобные звуки также были слышны в Алупке, Алуште и Гурзуфе.

В пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что система противовоздушной обороны сработала успешно — над морем на значительном расстоянии от берега были сбиты шесть украинских беспилотников. На данный момент сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Ранее военблогер записал видео с Крымского моста после атаки ВСУ на полуостров.