В российском регионе объявлена ракетная опасность

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в публикации.

Там призвали жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в ванной, коридоре или кладовой. Тех, кто находится на улице, попросили зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Также ночью 24 мая в регионе объявляли опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Граждан призвали быть бдительными.

17 мая в Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности сирену. Согласно публикациям оперштаба, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа. Он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.