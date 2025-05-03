В Новороссийске объявлена ракетная опасность

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности в городе.

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА и БЭК (безэкипажный катер. — «Газета.Ru»)», — предупредил Кравченко.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридорах, ванных, туалетах, кладовых.

Находясь на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, парковке.

Кравченко призвал сохранять спокойствие и следить за новостями из официальных источников.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в поселке Целина в Ростовской области произошел пожар в жилом доме после атаки дрона.

Сообщалось о взрывах в Краснодарском крае и Ростовской области. В частности, не менее пяти взрывов произошло над городом Славянск-на-Кубани.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся высадить десант в Крыму.