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Украинские войска атаковали Горловку в ДНР

Мэр Приходько: ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи дронов-камикадзе
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские войска атаковали Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале «Приходько РИК».

В результате удара БПЛА в поселке станции Никитовка (Никитовский район) один из домов получил повреждения. Приходько уточнил, что в результате атаки на Калининский район также пострадала одна из заправок города.

По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Калининский и Никитовский районы Горловки дронами-камикадзе в 1:20 и 15:40 мск.

1 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором рассказал о роевых атаках FPV-дронов на Горловку. По его словам, город все еще подвергается обстрелам, а ВСУ стали чаще использовать БПЛА.

3 июня агентство РИА Новости со ссылкой на Приходько сообщало, что жительница Горловки в ДНР получила ранения, подорвавшись на боеприпасе типа «колокольчик».

Ранее стало известно об использовании ВСУ мин против своих же солдат.

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