Жительница Горловки в Донецкой народной республике получила ранения, подорвавшись на боеприпасе типа «колокольчик». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

«Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа «Колокольчик» ранена мирная жительница Горловки», — рассказал градоначальник.

В начале мая в Белгородской области мирный житель пострадал при детонации мины «колокольчик». По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, житель села Беловское косил траву на своем участке и заметил подозрительный предмет. Когда он к нему нагнулся, произошел взрыв. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и ноги доставили в областную клиническую больницу.

19 апреля в Курской области житель Беловского района наступил на оставленную ВСУ мину «лепесток». 49-летний мужчина получил минно-взрывное ранение. У него произошла травматическая ампутация правой стопы.

Суббоеприпасы типа «колокольчик» используются в «натовских» 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS.

Ранее стало известно об использовании ВСУ мин против своих же солдат.