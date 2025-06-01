На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Стало известно об использовании ВСУ мин против своих же солдат

Марочко: ВСУ минируют Часов Яр, чтобы не дать своим бойцам отступить
close
Ivan Antypenko/Reuters

Украинские войска активно минируют территорию города Часов Яр и его окрестности в попытке остановить продвижение российских сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его данным, минирование проводится не только на подступах к городу, но и в районах, где находятся сами украинские военнослужащие. Эксперт утверждает, что таким образом украинское командование пытается не только замедлить наступление российской армии, но и предотвратить отступление своих бойцов, фактически оставляя их без возможности покинуть позиции.

Марочко также отметил, что для дистанционного минирования ВСУ используют беспилотные летательные аппараты. Для этого, по его словам, были выделены специальные расчеты с дронами, которые устанавливают мины удалённо.

По мнению эксперта, подобная тактика создает дополнительные угрозы как для наступающих, так и для самих украинских военных.

Военный блогер Юрий Подоляка заявлял, что контроль над Часовым Яром позволит усилить наступление российской армии на Константиновку.

Ранее на Западе не исключили, что вся оборона ВСУ обвалится после потери Константиновки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами