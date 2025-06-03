По Николаеву впервые нанесен удар российской ракетой «Кинжал»

В украинский город Николаев впервые с начала специальной военной операции (СВО) прилетела гиперзвуковая ракета «Кинжал». Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает УНИАН.

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 09:50 мск. Через две минуты после этого службы мониторинга уточнили, что угроза связана со взлетом с российского аэродрома самолета МиГ-31К, носителя гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

В 09:56 в украинских СМИ появились сообщения о пуске ракеты. Первоначально ее целью назывался Киев, однако через три минуты боевая часть ракеты взорвалась в Николаеве, который расположен в 400 км от украинской столицы.

Местные жители сообщают в соцсетях о перебоях с электричеством и выкладывают кадры с высоким столбом дыма, который поднялся над местом удара ракеты.

До этого мэр города Николаев Александр Сенкевич сообщил о взрыве в своем Telegram-канале.

Также во вторник, 3 июня, стало известно о взрывах в Одессе. По данным украинского издания «Общественное», произошло две серии взрывов, после которых в городе вспыхнул пожар. Подробности инцидента пока не приводятся.

В этот же день взрыв произошел в Сумской области на севере Украины.

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