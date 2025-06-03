В Сумской области прогремел взрыв

На Украине сообщили о взрывах в Сумской области

Взрыв произошел в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Информации о том, где именно произошел взрыв и есть ли пострадавшие, издание не приводит.

На данный момент воздушная тревога действует в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черниговской областях.

В ночь на 26 мая в Киеве объявили воздушную тревогу, а затем в украинской столице произошли взрывы. По словам мэра города Виталия Кличко, здесь сработали средства противовоздушной обороны.

Утром 25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию страны. Как он сказал, российские войска в течение ночи выпустили сотни дронов и ракет по украинским регионам. На этом фоне дипломат призвал международное сообщество «усилить давление» на Москву и подчеркнул необходимость введения режима «полного и безоговорочного прекращения огня».

Ранее жители Липецкой области сообщили о взрывах.