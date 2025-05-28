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Зеленский оценил наступление армии России

Зеленский: ВС РФ совершают постоянные наступательные действия
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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ постоянно наступают. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Общественное».

«[ВС РФ] совершают постоянные наступательные действия», — заявил он.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в ближайшие годы Украину ожидает полномасштабная война с Россией и продвижением российских войск на востоке страны. Она добавила, что все ее прогнозы сбываются.

Помимо этого, Безуглая говорила, что украинский конфликт продолжится до тех пор, пока одна из сторон не уничтожит другую.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский сообщил о проникновении ВСУ в Курскую область.

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