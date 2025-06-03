В Николаеве произошел взрыв

В городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Слышно взрыв в Николаеве», — написал он.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Также во вторник, 3 июня, сообщалось о взрывах в Одессе. По данным украинского издания «Общественное», произошло две серии взрывов. После этого в городе вспыхнул пожар, однако подробности инцидента не приводятся.

Кроме того, 3 июня стало известно, что взрыв произошел в Сумской области на севере Украины.

Утром 25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию страны. Как он сказал, российские войска в течение ночи выпустили сотни дронов и ракет по украинским регионам. На этом фоне дипломат призвал международное сообщество «усилить давление» на Москву и подчеркнул необходимость введения режима «полного и безоговорочного прекращения огня».

Ранее Зеленский оценил наступление армии России.