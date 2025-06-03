В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе, расположенной на юге Украины. Об этом сообщает «Общественное».

По данным украинского издания, произошло две серии взрывов. После этого в городе вспыхнул пожар, однако подробности инцидента не приводятся.

До этого в Одесской области и некоторых других регионах страны власти объявляли воздушную тревогу.

3 июня военный блогер Борис Рожин рассказал об ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» по целям в украинском Чернигове. По его словам, суммарно уже было несколько десятков прилетов в разных областях страны.

Утром 25 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российские войска осуществили одну из самых массовых атак на территорию страны. Он уточнил, что ВС России за ночь выпустили сотни дронов, а также крылатых и баллистических ракет по украинским регионам.

Ранее Зеленский заявил о наступлении ВС РФ на нескольких направлениях.