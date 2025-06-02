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Стало известно о попытке прорыва ВСУ перед переговорами Москвы и Киева в Стамбуле

«СВ»: ВСУ пытались прорваться в Курскую область перед переговорами в Стамбуле
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Alina Smutko/Reuters

Украинские военные несколько раз пытались прорвать в Курскую область перед переговорами Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

По информации авторов Telegram-канала, ВСУ пытались прорваться на Глушковском и Теткинском направлениях. В атаке принимали участие несколько десятков солдат украинской армии. Российские военные не допустили пересечения государственной границы, все атаки удалось отбить.

«В результате комплексного огневого поражения большая часть живой силы противника уничтожена, остальные бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий», — говорится в сообщении.

До этого ТАСС сообщало, что дознаватели на Украине затягивают расследование дел о пропавших в Курской области военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

Ранее военкоры рассказали о «бойне» с участием крымского десанта в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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