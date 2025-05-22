Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область на квадроциклах

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в Курскую область на квадроциклах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ходе операции по сдерживанию границы бойцы РФ ликвидировали 14 солдат ВСУ возле населенного пункта Веселое в 5 километрах от государственной границы.

«Боевики заходили со стороны села Ободы в Сумской области на 8 квадроциклах», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что российские операторы дронов заметили попытку вторжения противника на подъезде к Курской области. Военнослужащие армии Украины не успели дойти до тыловых позиций войск РФ. Для ликвидации подразделения ВСУ были задействованы минометы и FPV-дроны.

Помимо этого, по словам журналистов, ВС РФ восстановили контроль за южной стороной границы Теткино. На данный момент активные боевые действия ведутся у восточной линии границы — у окраин Теткино и в хуторе Отрубы.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ресурсы ВСУ для атак на Курскую область постепенно подходят к концу.

Он отметил, что у армии Украины осталось не так много людей. Несмотря на это, Киев не оставляет попыток вторжения в российский регион и отправляет к границе с Курской областью военных, которые были бы полезнее на других участках фронта.

Ранее Путин сообщил, что ВСУ пытаются продвигаться к российской границе.